Туристов предупредили о новой схеме краж в самолетах

Российский турагент и тревел-блогер предупредила соотечественников о новой схеме краж в самолетах. Об этом она рассказала в аккаунте @olesya_protravels в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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По ее словам, преступники во время полета открывают верхние багажные полки и делают вид, что ищут что-то в своих вещах. Однако вместо этого они обворовывают чужие сумки. Похожие схемы работают и в гостиницах: при сговоре охраны и других сотрудников вскрываются сейфы в номерах, объяснила она.

Турагент рассказала, что аналогичный случай произошел с ее туристами в Тунисе.

«Забрали даже зарядки от телефонов. Какие-то косметические средства», — заключила турагент.

Ранее работник аэропорта Новосибирска обокрал пассажирку и попался. Во время погрузки багажа на рейс в Бишкек 25-летний сотрудник гавани Толмачево обратил внимание на приоткрытый чемодан.