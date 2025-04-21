В МВД рассказали о мошеннических схемах с авиабилетами

В МВД зафиксировали всплеск мошеннических схем с поддельными авиабилетами. Преступники создают сайты, которые существуют всего несколько дней, а невнимательные покупатели обнаруживают обман лишь при попытке зарегистрироваться на рейс.

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По данным правоохранительных органов, злоумышленники могут разработать и запустить фальшивый сайт по продаже билетов буквально за несколько часов. Еще меньше времени требуется, чтобы сменить его название, дизайн и переехать на новый домен.

«Жертвы часто понимают, что стали участниками аферы, только в аэропорту, когда их билеты не обнаруживаются в системе. К этому моменту мошенники уже успевают свернуть старый сайт и начать все заново под другим именем», – поясняют в МВД.

Ранее «Аэрофлот» официально официально предупредил пассажиров о распространении мошеннических схем. Преступники действуют от имени авиакомпании, предлагая несуществующие льготные тарифы, участие в опросах за вознаграждение или мнимые партнерские программы.

Специалисты рекомендуют проявлять особую бдительность: приобретать билеты только через официальные сайты и мобильные приложения перевозчиков, не переходить по подозрительным ссылкам и никогда не сообщать посторонним персональные данные, включая коды из SMS. При любых сомнениях следует незамедлительно обращаться в службу поддержки авиакомпании.

Эксперты отмечают, что фальшивые ресурсы часто имеют профессиональный дизайн, максимально приближенный к оригиналу, поэтому перед оплатой необходимо тщательно проверять адрес сайта и контактную информацию компании.