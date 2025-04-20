Как подготовиться, чтобы не растеряться в последний момент

Чтобы максимально насладиться отпуском без ненужного стресса, важно начинать подготовку заранее – хотя бы за 1,5–2 месяца.

Екатерина Долгих, руководитель маркетинга авиа в сервисе путешествий «Туту», отметила, что это время идеально подходит для поиска выгодных авиабилетов и жилья. Летние направления особенно популярны в июле и августе, поэтому не стоит затягивать с бронированием. Она предположила, что стоит рассмотреть перелеты с пересадками, так как такие варианты могут оказаться более экономичными.

Обязательно нужно взять с собой удобные вещи, купальники, солнцезащитные очки и головные уборы, а также крем для защиты от солнца, зарядные устройства, пауэрбанк, наушники и переходники.

Важно не забыть документы, сохранить их копии в телефоне (паспорт, страховка, подтверждения) и взять с собой наличные, поскольку не везде можно расплатиться картой.

Долгих также рекомендует собрать дорожную аптечку с необходимыми лекарствами, такими как обезболивающее, жаропонижающее, средства от аллергии и желудочных расстройств, а также пластыри. Если у вас есть рецептурные медикаменты, возьмите их с запасом и храните в ручной клади.

По ее словам, дома лучше оставить лишнюю одежду и обувь, достаточно одной-двух пар для каждого дня. Не стоит брать с собой дорогую технику или украшения.

Накануне выезда Долгих советует установить напоминание в телефоне с важным чек-листом: паспорт, билеты, деньги и зарядка. Это поможет избежать забывчивости даже в случае последней минуты сборов.