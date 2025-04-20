Как защититься от обмана при бронировании отелей

В преддверии сезона отпусков в интернете традиционно наблюдается всплеск мошеннической активности. GR-директор ИБ-компании «Код Безопасности» Александра Шмигирилова в разговоре с «Лентой.ру» дала планирующим отдых россиянам советы для защиты от обмана при бронировании туров и отелей.

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«Первое, на что стоит обратить внимание, — это сайт бронирования. Убедитесь, что он не создан совсем недавно. Если дата регистрации свежая, это может быть сигналом о мошенничестве. Кроме того, важно оценить качество информации: грамотные описания, качественные фотографии и полное представление о предлагаемых услугах — все должно вызывать доверие», — рассказала Шмигирилова.

Перед тем, как начать бронирование, эксперт порекомендовала проверить, есть ли отель на известных агрегаторах, и почитать отзывы. Необходимо сравнить фотографии в описании отеля с теми, что размещены в отзывах, чтобы убедиться, что это одно и то же место. Если комментарии слишком позитивные, то это может указывать на мошенничество, предупредила Шмигирилова.

Помимо этого, важно проверить номер телефона на агрегаторе и на сайте отеля, — они должны совпадать.

«Вся переписка должна вестись только через официальные контакты, указанные на сайте гостиницы, поэтому не стоит доверять сообщениям от представителей гостиницы в социальных сетях или мессенджерах», — добавила эксперт.

Россиян также призвали избегать перехода по ссылкам из соцсетей или мессенджеров. Чтобы не нарваться на аферистов, отель лучше всего искать через поисковик. Домен сайта нужно внимательно изучить: в нем не должно быть лишних символов, например, нижнего подчеркивания, цифр или восклицательных знаков.

Для оплаты нельзя использовать ссылки, полученные в соцсетях или мессенджерах.

«Запрашивайте официальный документ на оплату от гостиницы и делайте перевод через банк, сохраняя все подтверждения. После оплаты обязательно запросите письменное подтверждение бронирования. Это не только поможет вам в случае возникновения споров, но и даст уверенность в том, что бронирование действительно», — подытожила Шмигирилова.

Ранее стало известно, что аферисты начали распространять объявления о дешевой аренде жилья на Черноморском и Балтийском побережьях. Размер ущерба от действий мошеннической группы, которая использует эту схему, составляет до 140 тысяч рублей.