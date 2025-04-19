Посол Мексики дал совет туристам

Посол Мексики в Москве Эдуардо Вильегас Мехиас дал советы россиянам, как избежать проблем со въездом в латиноамериканскую страну. Главный секрет – обращаться нужно за обычной визой в посольство, а не за электронным обращением.

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И вот почему: во втором случае оно выдается автоматически, заявитель не общается с визовым офицером и едет за тридевять земель, по сути дела, вслепую.

«В то время как в случае с обычной визой вы говорите с человеком, который может сразу сказать, на этапе собеседования, у кого могут быть проблемы при въезде в страну», – пояснил дипломат.

Также посол советует обязательно подготовиться к собеседованию на границе при въезде в страну. Объясниться на пальцах не получится, да и с онлайн-переводчиком тоже. Пограничники готовы общаться на двух языках – английском и испанском.

«Надо подготовить ответы на вопросы о целях вашей поездки. Ваш маршрут путешествия, место, где вы остановитесь, сколько времени вы планируете провести в стране, сколько у вас денег с собой. Всё это базовые вопросы, на которые нужно быть готовым ответить», – отметил глава дипмиссии.

В 2024 году более 1,8 тыс. россиян получили отказ во въезде в Мексику. Большинство из них пришлись на путешественников, которые планировали отправиться в Мексику на рейсах Turkish Airlines с пересадкой в Стамбуле. Авиакомпания отказывала в посадке на рейс.

Ранее TourDom.ru писал, каким маршрутом удобнее всего добраться россиянам в Мексику в 2025 году.