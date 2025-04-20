Перечислены способы сэкономить на покупке ж/д билетов

Сэкономить на покупке железнодорожных билетов можно, если понимать особенности ценообразования и знать, какие льготы и правила действуют в конкретный момент, рассказала в беседе с RT генеральный директор турагентства «Дотур» Олеся Адамушкина.

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«В первую очередь важно учитывать, когда именно покупать билет. На большинство направлений продажа начинается за 90 дней, а на некоторые поезда — даже за 120. Однако вопреки распространённому мнению, цены в первые сутки после открытия продаж могут быть выше, чем через день-два. Поэтому оптимальным считается бронировать билеты во вторые или третьи сутки после старта продаж, пока места ещё доступны, а стоимость уже снизилась», — посоветовала она.

По её словам, следующий способ сэкономить связан с отказом от дополнительных услуг, которые могут быть включены по умолчанию.

«Среди них — страховка или смс-оповещения, от которых пассажир может отказаться либо сразу при покупке, либо в течение нескольких дней после неё. Если страховой случай не наступил и полис ещё не вступил в силу, можно вернуть деньги, направив заявление в страховую компанию. Некоторые услуги можно отключить и через личный кабинет или мобильное приложение, тем самым снизив итоговую сумму к оплате», — добавила эксперт.

Специалист подчеркнула, что особенности перевозки детей также открывают возможности для экономии.

«С марта 2025 года для всех пассажиров в возрасте от десяти до 18 лет предусмотрена скидка 50% на билеты в поезда дальнего следования. Для её получения достаточно предъявить свидетельство о рождении или паспорт. Скидка применяется независимо от формы обучения ребёнка. Исключения возможны для некоторых категорий поездов, например скоростных. Кроме того, на одного ребёнка до пяти лет билет оформляется бесплатно, если ему не выделяется отдельное место», — заявила собеседница RT.

Отмечается, что дополнительные льготы доступны для определённых социальных групп.

«Люди с инвалидностью, дети-инвалиды и сопровождающие их лица могут рассчитывать на 50%-ную скидку, если заранее оформят соответствующий статус через программу РЖД. Пассажиры старше 60 лет могут воспользоваться временной скидкой 15% на поездки в купе, а многодетные семьи — на 15% при наличии троих и более детей младше 18 лет. Региональные льготы могут отличаться, поэтому перед покупкой стоит сверяться с официальными источниками», — порекомендовала она.

Наконец, по её словам, для тех, кто часто ездит поездом, выгодным решением может стать участие в бонусных программах.

«Они, как правило, позволяют накапливать баллы за каждую поездку, а затем оплачивать ими новые билеты. Также доступны скидочные карты и акции, позволяющие покупать билеты по сниженной цене, особенно если поездка запланирована на будни или вне сезона. Так, при внимательном подходе даже стандартная поездка может обойтись существенно дешевле», — заключила Адамушкина.

Ранее аналитики выяснили, что в день продаж билетов в Абхазию количество запросов выросло в 83 раза.