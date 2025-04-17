Туристов на Мальдивах призывали тщательнее выбирать страховку

После отказа страховой компании оплачивать расходы на лечение российской туристки, пострадавшей от укуса акулы на Мальдивах, страховщики рекомендуют обращать внимание на условия страхования путешествия. Популярная у туристов подводная экскурсия с акулами-няньками в принципе считается безопасной: хищники обычно ведут себя спокойно. Но при некоторых обстоятельствах – например, если человек преграждает путь акуле или прикасается к ней, – можно спровоцировать нападение.

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«У некоторых страховщиков риски снорклинга учитываются в базовой программе, у других это дополнительная опция. Скорее всего, у девушки был второй вариант, и при оформлении полиса ее не выбрали», – предположила директор филиала компании «Евроинс Туристическое Страхование» Юлия Алчеева.

Она напомнила: если турист планирует на отдыхе не только лежать на пляже, перед поездкой необходимо убедиться, что интересующий его вид спорта или физической активности включен в страховой пакет.

Редакция выяснила условия оформления страховки с учетом занятий снорклингом на Мальдивах. В компании «Евроинс» в стандартные программы уже входит активный отдых: он подразумевает в том числе развлечения на море. Мы подсчитали: для двухнедельной поездки на острова полис для 30-летнего туриста с покрытием в 50 тыс. евро обойдется в 4900 руб.

В «активный отдых» компании «Абсолют Страхование», по информации на сайте, входит «подводное плавание на глубину не более 12 м с инструктором». Но услуга является дополнительной – ее надо присоединить к пакету. При условиях, указанных выше, полис можно купить по цене от 4 до 6 тыс. руб. в зависимости от выбранных параметров.

«Страховой дом ВСК» предлагает сервисы «активный отдых» и «любительский спорт», но снорклинг в списках не представлен. Нет подводного плавания и в перечне развлечений у «Альфа Страхования». На горячей линии корреспонденту TourDom.ru пояснили, что страховку, учитывающую риски этого вида отдыха, можно оформить только в офисе.

Ранее TourDom.ru писал, что туристка из Москвы получила серьезную рану на Мальдивах: во время снорклинга с акулами-няньками на глубине 2–3 м одна из хищниц вцепилась в ее запястье.