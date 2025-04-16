В «Турпомощи» рассказали, когда турист вправе требовать компенсацию

В ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» рассказали RT, что туристы вправе требовать компенсацию, если отель не соответствует заявленной категории или условиям, указанным в договоре.

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Так специалисты прокомментировали сообщение СМИ о том, что более 300 россиян переселили из отеля в Египте из-за антисанитарии.

«Компенсация может включать возмещение части стоимости проживания, моральный вред или полный возврат средств при расторжении договора. Ответственность зависит от условий бронирования: при покупке тура через туроператора — именно он отвечает за соответствие услуг, даже если проблемы возникли по вине отеля. Туроператор обязан либо исправить ситуацию (например, переселить туристов), либо компенсировать убытки. При самостоятельном же бронировании — претензии предъявляются непосредственно отелю», — рассказали в ассоциации.

В ассоциации также порекомендовали «фиксировать нарушения» в случае неприятных ситуаций.

«Если ситуацию за время отдыха никто так и не решил — направить письменную претензию... Кроме того, при наличии туристической страховки с покрытием подобных случаев можно получить дополнительную компенсацию через страховую компанию. Туристы защищены законом, но для успешного разрешения конфликта критически важны доказательства и своевременное обращение к ответственным лицам», — пояснили RT.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму, гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин назвал интересные места в России для гастротуристов.