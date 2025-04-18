Как не допустить ошибку в билете на самолет и что делать, если это произошло

Сезон отпусков всё сильнее набирает обороты, а вместе с ним увеличивается и количество испорченных поездок, которые не случились из-за одной-единственной ошибки в документах. Специалистка рассказала, как не допустить такой оплошности и что делать, если она всё-таки произошла.

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Как не допустить ошибки в документе

По словам юриста Светлана Стрежнёвой, стоит внимательно следить за своими данными, которые попадают в итоге в авиабилет. Лучше перепроверять информацию, которая вводится при оформлении билетов или отправляется тур-оператору. После получения билетов их тоже стоит проверить ещё раз, сообщило Runews24.ru.

Если в билете есть ошибка

Как объяснила эксперт, если в документах возникла ошибка, то авиакомпания вправе не регистрировать пассажира и жалобы тут не помогут.

Лучшим способом спасти отпуск будет исправление этой ошибки. Чем раньше заняться «корректурой», тем больше шанс уехать куда планировалось. Лучше всего обращаться к авиакомпании минимум за 24 часа до полёта, но в некоторых случаях прощается дедлайн и в 4 часа.

Специалистка напомнила, что законом не регламентировано количество ошибок в билете, допустимых к исправлению, и время, за которое нужно их устранить. Это зависит от конкретной авиакомпании. Однако во всех случаях исправление ошибок будет платным.

Для билетов на поезд действуют другие правила. Узнать подробнее о них можно здесь.