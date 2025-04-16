В Росавиации напомнили правила насчет багажа нескольких пассажиров

Перевозчик обязан объединить сумму норм бесплатного провоза багажа по просьбе пассажиров, следующих вместе в один аэропорт, говорится в ответе Росавиации на запрос главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова. Текст есть в распоряжении ТАСС.

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"В случае заключения пассажирами договоров воздушной перевозки пассажира, не предусматривающих норму бесплатного провоза багажа, и при условии оплаты такими пассажирами багажа по установленному перевозчиком багажному тарифу, перевозчик обязан по просьбе пассажиров объединить вес багажа, предусмотренный багажным тарифом. Вес одного места объединенного багажа не должен превышать 30 килограммов и принимается к перевозке без взимания дополнительной платы", - говорится в ответе Росавиации.

Если вес одного места объединенного багажа превышает 30 кг, оплата такого багажа осуществляется по багажным тарифам перевозчика, уточняют в Росавиации. Это касается пассажиров, следующих совместно с одной целью поездки в один и тот же аэропорт одним и тем же рейсом (члены семьи, лица, совместно путешествующие или следующие в командировку).