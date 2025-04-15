Топ лайфхаков, как купить дешевые билеты

Лето совсем скоро вступит в свои права, и мы уже в предвкушении отпуска. Но перед тем, как отправиться в долгожданное путешествие, нужно к нему заранее подготовиться. Например, озаботиться покупкой билетов на интересующее направление. А цены сейчас сами знаете какие. Не поверите, но даже здесь можно сэкономить. Генеральный директор сети автопрокатов в России и за рубежом Дмитрий Матвеев подсказал нам несколько лайфхаков, как купить недорогие билеты перед отпускным сезоном.

© unsplash

Умерьте аппетиты

Один из самых верных способов купить авиабилет подешевле — это снизить собственные требования.

«Там, где присутствуют разной степени неудобства для пассажиров, там будут и более низкие цены на авиабилеты, потому что компании снижают стоимость на то, что не популярно», — уверяет наш эксперт.

Поэтому, чтобы реально сэкономить на перелете:

берите рейсы с пересадками;

вылетайте глубокой ночью или под утро;

покупайте билеты в середине недели.

«По этой же причине — непопулярности — невозвратные билеты дешевле обычных. Если уверены, что ваши планы не поменяются, выбирайте их», — говорит специалист.

Следите за ценами

Если экономия для вас приоритетнее, чем удобство и сервис, или лететь недолго (3—5 часов), наш эксперт советует вместо обычной авиакомпании выбирать лоукостер. Также будет не лишним знать об акциях компании.

«Если вы не заядлый путешественник и не являетесь участником программ лояльности, хотя бы подпишитесь на рассылки и установите приложения. Как только начнется акция, вы мгновенно получите уведомление и сможете одним из первых приобрести билеты по хорошей цене», — советует эксперт.

Также не пожалейте времени и регулярно отслеживайте цены, также как вы это делаете с отложенными товарами на маркетплейсах (ну вы знаете). По словам нашего эксперта, высока вероятность того, что именно вам удастся приобрести билеты, когда авиакомпания снизит стоимость на несколько часов на определенные (опять же, не самые популярные) места в салоне.

Непосредственно перед покупкой не поленитесь сравнить цены на разных площадках, не только у самой компании-перевозчика, но и на сайтах агрегаторах — не исключено, что там найдутся более дешевые билеты.

Готовьтесь заранее

Если вы точно настроились сэкономить на дороге, то запаситесь терпением. Наш эксперт советует заняться этим вопросом минимум за 2 месяца до путешествия.

«Если хотите купить билеты на лето на пользующиеся популярностью направления, "охоту" за ними нужно начинать как минимум недель за 8-12. Горящие же туры приобретайте на те направления, где виза уже есть или не нужна», — рекомендует специалист.

Также вам не помешает стать участником программ лояльности, копить мили и т. п.