В Сети оценили лайфхак, как уйти с пляжа без песка на ногах

Девушка поделилась с подписчиками в сети простым способом быстро избавиться от песка на ногах после отдыха на пляже и прослыла гением. На ролик туристки в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) обратило внимание издание Daily Mail.

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Так, Лиз Ричардс рассказала, что всегда берет на пляж пластиковый пакет с ручками. Перед тем как покинуть берег, она набирает в пакет воды, подходит к своей обуви, окунает ноги в пакет и только после этого обувается. Так ей удается покинуть пляж без песка на стопах.

Большинство юзеров восхитились лайфхаком девушки, но были и те, кто посчитал такие изощрения лишними.

«В отпуске песок на ногах — последнее, что меня волнует», — написал один из пользователей.

Ранее бывшая стюардесса рекомендовала путешественникам оставлять обувь в сейфе отеля вместе с ценными вещами. Она объяснила, что этот лайфхак поможет не забывать в сейфе отеля личные вещи. По ее словам, необходимо положить в сейф вместе с другими вещами именно ту обувь, в которой вы собираетесь выходить в день отъезда.