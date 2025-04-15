Сомнолог объяснил, как облегчить адаптацию в отпуске в другой стране

Быстрая смена часовых поясов может негативно сказаться на самочувствии туристов, напомнили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). При этом, кроме джетлага, на новом месте путешественников поджидает целый ряд проблем с самочувствием. Как помочь организму в отпуске и какие лекарства обязательно положить в дорожную аптечку, рассказывает Москва 24.

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В комфортных часовых поясах

Быстрая смена часовых поясов может привести к джетлагу – временному нарушению циркадных (биологических) ритмов человека, напомнили путешественникам в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Избежать проблем с самочувствием помогут поездки в регионы с минимальной разницей во времени.

Для жителей столицы в АТОР назвали целый список стран, где летом стрелки часов будут совпадать с московскими. В него попали, к примеру, Турция и Греция.

«Летом разницы во времени между Москвой и большинством популярных туристических направлений нет. Не придется переводить стрелки часов на отдыхе в Абхазии, Белоруссии, Турции, Египте, Греции, Иордании, Катаре и на Кипре».

Комфортным будет часовой переход (разница в 1–2 часа) в ряде европейских стран, Азербайджане, Армении и Грузии, ОАЭ, Тунисе, на Сейшелах и Мальдивах.

В то же время непросто придется москвичам во время летнего туризма в странах юго-восточной Азии, например Китае, Индонезии, Японии или Южной Корее, где разница во времени составит 5–6 часов, а также после перелета на Кубу – с разницей в 7 часов.

Джетлаг по приезду в такие регионы, как правило, будет длиться от двух-трех до пяти дней, рассказала в беседе с Москвой 24 член Российского общества сомнологов Алена Максимова.

«Основные симптомы – это расстройства желудочно-кишечного тракта, нарушения режима (бессонница ночью и разбитость в дневные часы), общее плохое самочувствие, – перечислила Максимова. – Иногда встречаются снижение концентрации внимания и головные боли. У людей с хроническими заболеваниями из-за джетлага даже возможны обострения».

Максимова поделилась несколькими лайфхаками, которые помогут организму быстрее восстановиться. Во-первых, нужно сразу строить режим по местному времени, а не отсыпаться. Во-вторых, не налегать на новую кухню: питаться дробно, а из еды выбирать что-то легко усваиваемое. В третьих, для лучшего качества сна физическую активность необходимо перенести на первую половину дня, посоветовала сомнолог.

Акклиматизация и другие риски

При этом стандартная акклиматизация поджидает путешественников во всех новых странах вне зависимости зависимости от разницы во времени, напомнила терапевт в разговоре с Москвой 24 Александра Медзиновская.

Особое внимание она рекомендовала уделить заблаговременному укреплению иммунитета. Защита организма будет подвергаться риску не только из-за смены внешних условий, но и повышенной вирусной и бактериальной нагрузки из-за увеличения контактов, к примеру в самолете или в отеле, пояснила врач.

«Из предварительных мер можно попробовать закаливания. А перед перелетом стоит выпить разовую профилактическую дозу витамина C и цинка. Отказаться стоит и от поздних рейсов: одна бессонная ночь сильно снижает иммунитет, – объяснила Медзиновская. – В отпуске в целом мы не застрахованы от заболеваний. В бассейне зачастую туристы заражаются кишечными инфекциями, плюс часто бывают различные ОРВИ. Также на море, например, высокие риски ожогов и солнечных ударов».

Поэтому специалист посоветовала тщательно подойти к сбору дорожной аптечки. В нее обязательно должны попасть жаропонижающие препараты на случай простуды, сорбенты и электролиты – при отравлениях, а также анальгетики широкого спектра – при травмах и других болях. Для морского отдыха в чемодане всегда должны быть солнцезащитные кремы, а также средства от ожогов, напомнила Медзиновская. При этом в случае заболевания она настоятельно рекомендовала не ставить диагнозы самостоятельно, а обратиться за помощью к врачу.