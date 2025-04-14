Можно ли сэкономить на отдыхе «дикарем»

В условиях, когда дорожает топливо, а значит, стоимость авиабилетов и, соответственно, туров, все больше туристов предпочитают самостоятельно организовывать свой отдых. Экономист Татьяна Михайлова рассказала, всегда ли им удается сэкономить.

В попытках сэкономить на отдыхе российские туристы все чаще рассматривают альтернативные виды отдых. Это могут быть как путешествие автостопом, так и велотуризм, сплавы, походы, кемпинг.

Однако такие путешествия могут обернуться дополнительными тратами.

Об этом в разговоре с «Московской газетой» предупредила экономист Татьяна Михайлова.

Так, дополнительными расходами могут стать трансфер, размещение в гостинице с хорошими условиями, а также другие, непредвиденные траты.

«Все зависит от конкретной ситуации и перед отправлением нужно буквально до доллара высчитывать, получишь ли выгоду, если отправишься в другую страну «дикарем», или же проще купить тур», - резюмировала эксперт.

Что касается внутрироссийских направлений, здесь экономнее поездка на поезде, поскольку они дешевле авиаперелетов при сопоставимых расстояниях на 30–50%.

«Особенно если учитывать дополнительные расходы на трансферы и багаж», — сказал доктор делового администрирования (MBA/DBA) по юриспруденции, экономике и управлению Роман Синицын.

Ранее сообщалось, что российские туристы смогут путешествовать в КНДР на поезде. Эксперты назвали, во сколько обойдется семейных отдых в Турции летом этого года.