Летит на отдых: составлен портрет типичного авиадебошира

Российские правоохранительные органы составили портрет пассажира, который чаще всего нарушает порядок на борту самолетов. По данным начальника Управления на транспорте МВД РФ по ЦФО Дмитрия Гутыри, это мужчины в возрасте от 30 до 50 лет, летящие на отдых в нетрезвом состоянии.

Как пояснил Гутыря, многие дебоширы так называемые аэрофобы, которые пытаются алкоголем заглушить страх перед полетом.

«Чаще всего инциденты происходят на популярных туристических направлениях, а не на регулярных рейсах», – отметил он.

Иногда нарушения допускают и женщины, но основная доля хулиганов – мужчины, путешествующие в одиночку или с друзьями.

Только за первые три месяца 2025 года в аэропортах Москвы и области 18 пассажиров привлечены за нахождение в состоянии опьянения; 196 – за мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ); один человек – по уголовной статье за ложное сообщение об угрозе (ст. 207 УК РФ).

Параллельно Минтранс РФ обсуждает увеличение срока запрета на полеты для авиадебоширов – с одного года до трех. Глава ведомства Роман Старовойт заявил, что поддерживает эту инициативу.

«Все авиакомпании ведут черные списки нарушителей. Ужесточение мер поможет повысить дисциплину и сделать перелеты комфортнее», – подчеркнул министр.

Окончательное решение по новым санкциям может быть принято в ближайшее время.