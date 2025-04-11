В России предлагают упростить оформление авиабилетов для детей

В России предлагают отменить внесение номера и серии свидетельства о рождении при покупке авиабилетов для детей. Требование вводить эти данные избыточно и создает неудобства для родителей, заявил замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб в ходе круглого стола по вопросам авиаперевозок.

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Он отметил, что для идентификации ребенка достаточно указать Ф.И.О и дату рождения. А нынешняя система с вводом латинских и русских букв, а также цифр создает значительные неудобства, особенно при оформлении перелета нескольких детей:

«Издевательство какое-то. Вбиваешь кучу свидетельств, потом ошибка, потом переделываешь – ужас. Эту практику надо отменять».

Владислав Гриб подчеркнул, что международная практика демонстрирует эффективность упрощенного подхода – за рубежом для покупки детского билета, как правило, требуются только основные персональные данные: фамилия, имя, отчество и дата рождения. В свою очередь, системы безопасности успешно идентифицируют пассажиров по этим параметрам.

Кроме того, председатель Общественного совета при Минтрансе Татьяна Горовая предложила упростить процедуру исправления неправильно написанных данных свидетельства о рождении в билетах. Она добавила, что сейчас на внесение корректировок может уходить до 30 дней, либо требуется личное посещение авиакассы. По мнению Горовой, этот процесс следует автоматизировать, возможно, через интеграцию с порталом Госуслуги.