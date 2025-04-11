Эксперт предупредил об опасности лайфхака для сна в самолете

Руководитель маркетинга авианаправления сервиса «Туту» Екатерина Долгих предупредила россиян об опасности модного в сети лайфхака для сна в самолете. Об этом говорится в пресс-релизе «Туту», который оказался в распоряжении «Ленты.ру».

© Lenta.ru

Речь идет о пристегивании ремнем безопасности лодыжек. Таким образом пассажир не сползает вниз и может спокойно заснуть. Однако такой способ отдыха может быть травмоопасен, заявила эксперт.

«Новый тренд из соцсетей выглядит привлекательно: вроде все удобно, компактно, ноги не вываливаются. На деле же — это потенциально травмоопасная и неудобная поза для полета», — заявила она.

Долгих объяснила, что в экстренной ситуации человек не сможет среагировать, а его движения будут скованы. Опасность существует и при турбулентности, ведь пассажир может подлететь к потолку и удариться.

«Представьте себя в таком положении на 3-4 часа, а то и на 12. Вас ждут нарушенное кровообращение, зажатые нервы, неестественное положение позвоночника. Один такой перелет — и вы уже клиент невролога», — заключила специалист.

Ранее о последствиях такой хитрости рассказала и президент Ассоциации бортпроводников Сара Нельсон.