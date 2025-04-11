Как сэкономить при оплате заграничных туров

Отпуск за границей, выпадающий на местные праздники, обойдется дороже из-за высокого спроса. В связи с этим желающим сэкономить стоит отдыхать в невысокий сезон.

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Бронирование отдыха в низкий сезон, заблаговременная покупка багажа и вылет из соседних городов могут помочь сэкономить при оплате заграничных туров, рассказал вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.

Отпуск за границей, выпадающий на местные праздники, обойдется дороже из-за высокого спроса. В связи с этим желающим сэкономить стоит отдыхать в невысокий сезон, посоветовал эксперт.

Мкртчян в беседе с «Праймом» подчеркнул, что в высокие даты, к примеру, в Католическое Рождество и праздники в мусульманских странах растут цены. Стоимость поездки в Турцию на Курбан-байрам увеличивается на 300-400%.

Желающим поехать страны в высокий сезон эксперт рекомендовал покупать билеты и бронировать отель сильно заранее.

Кроме того, для экономии Мкртчян посоветовал покупать багаж заблаговременно и рассмотреть вылет из соседних городов.

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