Эксперты предупредили, от какой одежды стоит отказаться в самолете

Пассажирам самолетов посоветовали не носить в полете вещи, способные расплавиться прямо на них при пожаре — речь идет о леггинсах. Об этом сообщает HuffPost со ссылкой на эксперта по безопасности полетов Кристину Негрони.

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Уточняется, что из-за своего состава леггинсы легко воспламеняемые. В случае чрезвычайной ситуации и пожара они могут нанести сильный вред владельцу.

Ранее туристов в КНДР попросили не носить синие джинсы из-за угрозы американизации. Помимо этого, в стране нельзя одеваться и вести себя вызывающе — например, красить волосы или делать пирсинг.