Турагенты дали совет туристам, которые собираются на отдых в Турцию

Турагенты обратили внимание на сокращение нормы провоза багажа на многих чартерных рейсах Turkish Airlines из Санкт-Петербурга в Турцию, выполняемых в летнем сезоне – 2025 дочерним перевозчиком авиакомпании, лоукостером AJet (бывший AnadoluJet). Допустимый вес чемодана, который пассажир может перевезти бесплатно, снизился с 20 до 15 кг. Вес ручной клади остался прежним – 8 кг.

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«Будьте внимательны при покупке подарков, – предупреждают турагенты своих клиентов. – Перед обратным вылетом из Турции проверьте вес своего чемодана. Если норма превышена, придется доплатить».

Редакция TourDom.ru, в июне, по данным сайтов крупных туроператоров, новый регламент по бесплатному провозу багажа действует, в частности, на маршрутах из аэропорта Пулково в Анталью – TK 3013/3012, TK 3001/3000, TK 3027/3026, TK 3015/ 3014, TK 3037/3036, в Бодрум – TK 3189/3188, в Даламан – TK 3165/3164.

При этом разрешенный вес чемодана, «заложенный» в турпакеты, у разных туроператоров – заказчиков рейсов может иногда отличаться. В частности, разница наблюдается по TK 3165 из Петербурга в Даламан и TK 3189 в Бодрум.

Отметим, на регулярных рейсах Turkish Airlines из Северной столицы в тарифы в экономклассе включен провоз 23 либо 30 кг, таковы, например, регламенты на рейсах TK 3173 в Анталью. «Аэрофлот» на том же маршруте позволяет пассажирам бесплатно взять с собой чемодан весом до 23 и ручную кладь до 10 кг, а Pegasus Airlines – 20 и 11 кг соответственно.

Ранее TourDom писал, что на чартерах AJet из Москвы в Анталью норма провоза багажа в этом сезоне осталась прежней – 20 кг.