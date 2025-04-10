В РСТ рассказали о преимуществах электронной визы России
Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин рассказал о преимуществах электронной визы России.
В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» эксперт отметил, что данный тип визы оформляется онлайн и срок её изготовления составляет четыре дня.
«И стоит она в два с половиной раза дешевле, чем обычная. Поэтому это позволяет гражданам большого количества стран путешествовать по России в упрощённом порядке», — сказал Горин.
По словам специалиста, единственное — надо быть готовым к тому, что придётся заполнить много персональных данных.
«Мы понимаем, что это сделано из соображений безопасности», — добавил эксперт.
Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России по внутреннему туризму, гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин в беседе с НСН рассказал, что пляжный отдых занимает четверть всех семейных поездок внутри страны.