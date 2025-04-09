Получить британскую визу стало невероятно сложно

Туроператоры сообщают редакции TourDom.ru о проблемах с визами в Великобританию.

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«У нас лежат сотни заполненных анкет от желающих поехать в турпоездку, на обучение в летние языковые школы, однако документы подать в визовый центр не представляется возможным», – рассказал генеральный директор BSI Group Вадим Островский.

В компании «Меридиан Экспресс» назвали процесс получения виз Великобритании «непредсказуемым».

Туроператоры констатируют: в визовом центре Великобритании после Нового года и по сей день нереально записаться на подачу документов. Это означает, что туристы, предприниматели, студенты и школьники, которые хотели посетить Англию этим летом, могут не успеть оформить визы.

«Высокий сезон для обучения в Англии начинается с первой декады июля. Исходя из того, что сегодня срок оформления визы не менее 2 месяцев, даже те, кто заранее подготовил документы, рискуют не вылететь, потеряв стоимость авиабилетов и наземного обслуживания», – говорит Вадим Островский.

Он считает сложившуюся ситуацию беспрецедентной за 35-летний период работы компании на направлении.

И это притом что визы в Великобританию стоят достаточно дорого: цена 6-месячной визы – 315 евро, за двухлетнюю и пятилетнюю предлагается заплатить 750 и 1390 евро соответственно. Как говорят специалисты, отказов менее 10%, основная проблема именно в невозможности сдать документы в визовый центр.

Туроператоры в недоумении: почему именно этой весной английские дипломаты заняли такую позицию – до Нового года все более-менее было в порядке, система работала. Возможно, проблема в том, что с 2025 года заявления проверяются еще более пристально. Таким образом, туризм полностью оказался в руках политиков.

Официальных разъяснений турбизнес не получает – последний раз эту тему в телеграм-канале посольства комментировали 3 года назад, весной 2022 года. Тогда представители дипведомства заявляли, что продолжают рассматривать заявления на все типы разрешений на въезд в страну.

«Будем надеяться, что МИД Великобритании, руководствуясь здравым смыслом, сможет принять решения, которые позволят туристам из России получать визы без переживаний и без риска потерять деньги», – сказал Вадим Островский.

С шенгенскими визами ситуация лучше. Наиболее лояльными к россиянам туроператоры европейских направлений считают консульства Франции, Испании и Италии. В PAC Group ставят на первое место Италию. Что касается Венгрии и Греции, то в эти страны выдают визы только под даты поездки. Консульства Австрии, Германии и ряда других государств ЕС идут навстречу россиянам только в исключительных случаях – например, когда поездка планируется для посещения родственников или в экстренных ситуациях.