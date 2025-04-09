В российском аэропорту будут по-новому регистрировать багаж

Систему самостоятельной регистрации багажа запустили для пассажиров в аэропорту Нового Уренгоя. Воспользоваться ею смогут те, кто прошел онлайн-регистрацию на рейсы авиакомпаний "Ямал", UTair, Red Wings, "Россия" и "Уральские авиалинии". Об этом пишут Вести.

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Для самостоятельной сдачи багажа выделено две стойки. После сканирования посадочного талона система автоматически взвешивает багаж, определяет его размеры и при соблюдении всех норм выдает багажную бирку.

Нововведение призвано сократить очереди на стойках регистрации в аэропорта.