Эксперт дал совет для оформляющих турпутевки

Директор по развитию партнёрской сети в «Туту» Эмиль Зиядинов рекомендовал запрашивать подтверждение брони у туроператора.

В беседе с газетой «Известия» эксперт отметил, что туристическое агентство обязано прислать клиенту ваучер от отеля и электронные копии авиабилетов.

«Если агентство отказывает — это красный флажок», — сказал Зиядинов.

По словам специалиста, туроператора можно проверить в Едином федеральном реестре туроператоров. Также следует изучить отзывы о компании в сети.

«Если в путешествии с вами всё-таки произошла неприятная ситуация, не стоит отчаиваться и спускать всё на тормозах — по закону о защите прав потребителей вы можете потребовать возврата денег и компенсацию», — добавил эксперт.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России по внутреннему туризму, гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин в беседе с НСН рассказал, что пляжный отдых занимает четверть всех семейных поездок внутри страны.