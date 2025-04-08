Как оформить загранпаспорт ребенку

Как сделать и получить заграничный паспорт для ребенка, до какого возраста есть возможность вписать его в родительский документ и какого образца паспорт лучше выбрать - в нашем материале.

© Российская Газета

С какого возраста ребенку требуется загранпаспорт

Документ нужен ребенку с рождения, без его наличия выехать за границу не получится. Однако до 15 лет данные ребенка можно внести в загранпаспорт родителя. Но только при условии, что это документ старого варианта.

В биометрический паспорт детей вписывать детей нельзя.

Какой загранпаспорт выбрать для ребенка

Есть два вида паспорта как для взрослых, так и для детей.

Нового образца:

будет действителен 10 лет,

в него нужно вносить данные о биометрии (особые фотографии сетчатки глаза и отпечатки пальцев с 12 лет),

срочно его сделать не получится - только в рутинном порядке.

Старого образца:

делают на 5 лет,

можно сделать быстро,

дешевле, чем новый вариант документа.

Вывод:

Для детей до 14 лет или для внезапных поездок лучше выбрать старый вариант. Для долгосрочных поездок или в случае, если ребенку уже "стукнуло" 14 лет - новый.

Важно! Для жителей российского эксклава - тех, кто живет в Калининграде и области и имеет постоянную регистрацию в регионе, загранпаспорта делают бесплатно.

Какие документы нужны для получения загранпаспорта

Свидетельство о рождении ребенка. Если документы иностранные, для загранпаспорта старого образца понадобятся фото или сканы свидетельств;

Паспорт одного родителя или опекуна;

Фотографии 3,5 × 4,5 см: для взрослых и детей от 14 лет - по три штуки, для детей старше этого возраста - по две;

Для детей старше 14-ти - паспорт ребенка и подтверждение регистрации;

Данные действующих загранпаспортов детей - при наличии;

Данные документов о смене ФИО детей - при наличии;

Детям до 14 лет - данные свидетельств о регистрации детей по месту жительства, при наличии.

Требования к фотографиям

Для документа нового образца после отправки фото на Госуслугах приносить их в "бумаге" не потребуется. В загранпаспорте его не будет. Оно пригодится только для личного дела. Сотрудник МВД сфотографирует заявителя, когда он придет на личный прием.

Для документа старого образца дополнительно потребуется принести бумажные фото установленного образца 3,5×4,5 см. Для загранпаспорта старого образца нужны матовые фотографии. Это требование связано с тем, что такие снимки можно заламинировать, а глянцевые для этой операции непригодны.

Как сделать фото:

Нужно осмотреть прямо в камеру объектив камеры;

Улыбаться не стоит, выражение лица должно быть нейтральным;

Фотографироваться нужно на белом фоне без теней при хорошем дневном освещении;

Фото должно быть без головных уборов, служебной формы и очков для зрения.

Где и как оформить

Оформить загранпаспорт можно:

В отделении по вопросам миграции МВД;

В МФЦ;

Через Госуслуги;

За рубежом - в консульстве России.

Оформление через МФЦ

Зайдите на сайт "Мои документы" и найдите отделение МФЦ в вашем населенном пункте, которое вам удобно. Подайте заявление, предоставьте документы, оплатите госпошлину (это можно сделать в кассе МФЦ или через приложение банка).

Это удобно для оформления паспорта старого образца, можно оформить без личного присутствия ребенка до 14 лет.

Оформление через Госуслуги

Если нет учетной записи на Госуслугах, то нужно зарегистрироваться. Затем учетную запись нужно подтвердить у сотрудника МФЦ, предъявив паспорт и СНИЛС. Это придется сделать лишь один раз. На главной странице Госуслуг находите в меню пункт "Регистрация. Паспорт", затем выбираете пункт "Загранпаспорт гражданина РФ". Заполните электронную форму заявления. Выберите подразделение МВД, где будете оформлять загранпаспорт. Загрузите сканы необходимых документов. Оплатите госпошлину онлайн. Затем 2-12 рабочих дней МВД будет проверять заявление. Вам остается только ждать. После проверки в личный кабинет придет приглашение. Придите с ребенком в выбранное вами при отправке заявления подразделение МВД с оригиналами всех документов. Приготовьтесь к тому, что для нового образца ребенка сфотографируют и возьмут отпечатки пальцев. Дождитесь уведомления о готовности загранпаспорта личном кабинете. Заберите готовый загранпаспорт в подразделении МВД.

Сроки оформления

Новый образец: Обычно один-три месяца, в зависимости от места подачи заявления.

Старый образец: Может быть оформлен срочно, но обычно занимает до месяца.

Срок оформления зависит от того, где вы подавали заявление. Если регион совпадает с регистрацией - месяц. Если не совпадает - три месяца

Стоимость оформления

Новый образец: 3 000 рублей для детей до 14 лет, 6 000 рублей для детей старше 14 лет.

Старый образец: 1 000 рублей для детей до 14 лет, 2 000 рублей для детей старше 14 лет.

Какие трудности могут возникнуть при оформлении загранпаспорта ребенку

Трудности:

Отсутствие штампа о гражданстве на свидетельстве о рождении;

Проблемы с биометрией для детей старше 12 лет;

Долгие очереди в МФЦ (лучше записываться ко времени, если есть такая возможность - это можно сделать через Госуслуги);

Может не получиться быстро исправить ошибки в уже оформленном паспорте нового образца, а в старом образце сделать правку можно быстрее.

Советы эксперта - турагента Марианны Неверовой

Проверьте все документы перед подачей заявления.

Используйте Госуслуги для ускорения процесса.

Рассмотрите возможность оформления паспорта старого образца для срочных поездок.

Обратитесь за помощью к специалистам, если возникли проблемы с документами.

Если внешность ребенка быстро меняется, делать новый образец невыгодно, поскольку его, возможно, потребуется будет менять раньше окончания действия. Особенно это касается поездок в визовые страны.

Также советуем заранее уточнить правила выезда ребенка за границу - с родителями или без них.