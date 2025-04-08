Эксперт дал советы по защите от недобросовестных туроператоров

Путешествия — это всегда новые впечатления, но иногда не обходится без казусов. О том, как не попасть в неприятную ситуацию с туроператором и не испортить себе отдых, рассказал эксперт.

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Директор по развитию партнерской сети в «Туту» Эмиль Зиядинов напомнил, что недавно туристическая группа не смогла посетить КНР: в день отправления выяснилось, что туроператор не оплатил путевки. Власти уже подключились и часть туристов отправили домой.

Эксперт в беседе с «Известиями» посоветовал путешественникам перед поездкой внимательно проверить репутацию и отзывы о туркомпании. Необходимо запросить подтверждение брони. Туроператор обязан прислать ваучер от отеля и электронные копии авиабилетов.

Зиядинов добавил, что бывают ситуации, когда человеку предлагают 5-звездочный отель по низкой цене. В итоге вместо комфортабельного размещения туриста ждет номер, к примеру, без окон. Эксперт посоветовал читать отзывы и комментарии, смотреть фото отеля.

В случае попадания в неприятную ситуацию по прибытию в отель нужно обязательно фиксировать все нарушения. Следует попросить в отеле письменное подтверждение бронирования. Туроператору придется заплатить штраф, если он оплатил не то, что хотел клиент.

Зиядинов рекомендовал выбирать надежных туроператоров. Хорошими признаками являются долгая история работы, положительные отзывы, известность на рынке. Каждую компанию можно проверить, указав название в поиске, по Единому федеральному реестру туроператоров.

Эксперт посоветовал сравнивать цены. Подозрительно дешевые путевки иногда могут преподнести неприятные сюрпризы. Стоит фиксировать все договоренности и недочеты.

По данным сервиса «Яндекс Путешествия», в 2025-м Турция, ОАЭ и Италия оказались наиболее популярными направлениями у россиян. Значительно вырос спрос на поездки в Египет, Южную Корею и Китай.

Ранее спрос на отдых в Крыму резко вырос в конце марта.