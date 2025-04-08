Назван опасный лайфхак для экономии на билете

В России такая практика еще не распространена. При этом, долететь из региона в другой субъект в РФ через Москву оказывается дешевле и проще, чем прямым рейсом.

Способ сэкономить на путешествии, используемый заграницей, надоел перевозчикам и теперь авиакомпании за него наказывают, рассказала в соцсетях бортпроводница Тори.

«Скиплэггинг» представляет собой туристический лайфхак с рейсами с пересадкой, когда второй пункт назначения рейса просто игнорируется. Пассажир долетает до первого, который и был ему нужен, а потом выходит в город, не садясь на второй рейс. Таким образом туристы умудряются сэкономить до 50% стоимости билета.

Авиаперевозчики пригрозили любителям таких «лайфхаков» серьезными последствиями, включая запрет на полеты и внесение в черный список. Проблема это может привести к эксплуатационным проблемам.

American Airlines заявил, что в его планах использовать аналитические инструменты, чтобы отследить поведение пассажиров. Человеку, не пришедшему на стыковочный рейс, будут приходить уведомления с предупреждением, а после его внесут в список лиц, которым авиакомпания «не разрешает летать».

В России такая практика еще не распространена. При этом, долететь из региона в другой субъект в РФ через Москву оказывается дешевле и проще, чем прямым рейсом. Однако пока отечественные перевозчики с такой ситуацией массово не сталкивались.

Ранее сообщалось, что Грузия увеличит финансирование экологического туризма.