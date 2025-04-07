Получат ли компенсацию туристы, которым страшно лететь?

TourDom

Вчерашний рейс &laquo;Аэрофлота&raquo; из Санкт-Петербурга в Хургаду вылетел с 15-часовой задержкой &ndash; должен был в 02:10, а отправился в 17:06. Как сообщили TourDom.ru туристы, опоздание произошло по техническим причинам. А позже подтвердили информацию журналисту редакции в пресс-службе нацперевозчика: самолет дважды возвращался на стоянку. При этом, по словам очевидцев, 10&ndash;15 туристов, перенервничав, отказались от вылета с третьей попытки и покинули борт. Среди подписчиков телеграм-канала &laquo;Крыша ТурДома&raquo; завязалась дискуссия &ndash; могут ли эти пассажиры рассчитывать на компенсацию, и если да, то на какую.&nbsp;

Получат ли компенсацию туристы, которым страшно лететь?
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По словам юриста Игоря Косицына, на возврат полной стоимости авиабилетов могут рассчитывать и туристы, которые должны были лететь в Египет в рамках пакетного тура, и те, кто приобретал только перевозку: &laquo;Даже по правилам самого &ldquo;Аэрофлота&rdquo; при такой задержке можно отказаться от перелета и получить полный возврат&raquo;.&nbsp;

При этом если у туристов, которые приобретали только билеты, возникли дополнительные убытки, право на их возмещение будет зависеть все-таки от истинной причины задержки рейса. Например, если вылет не состоялся из-за плохой погоды или закрытия аэропорта, то это форс-мажор и компенсация в этом случае не положена. Если же речь действительно о технических неполадках у самолета, то могут быть нюансы &ndash; в суде, например, может сыграть роль тот момент, была ли возможность предоставления резервного борта. Согласно приказу Минтранса от 12.01.2022 перевозчик обязан предоставить резервный борт после двухчасовой задержки. &laquo;Если авиакомпания предоставит в суде доказательства, что такой возможности не было и отремонтировать быстрее, то пассажиру откажут в компенсации&raquo;, &ndash; добавил Игорь Косицын. При этом суды часто трактуют техническую неисправность борта как обстоятельство, освобождающее перевозчика от ответственности.&nbsp;

Что касается тех туристов, которые покупали билеты в составе тура, в случае отказа от полета туроператор имеет право удержать сумму фактически понесенных расходов &ndash; по отелю и трансферу. И это будет обоснованно, отметил Игорь Косицын, так как формально сроки поездки не изменены: &laquo;Вылет состоялся в тот же день, со стороны туроператора нет нарушений срока начала оказания услуг, то есть право на расторжение договора без ФПР у туриста не наступило&raquo;.&nbsp;

Впрочем, суд может посчитать иначе, определив, что задержка была существенной и дала право на отказ. Кроме того, туроператору необходимо будет в суде документально подтвердить фактически понесенные расходы.&nbsp;

Ранее мы писали, что российские туристы застряли на Пхукете на лишние 7 часов.

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