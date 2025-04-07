Получат ли компенсацию туристы, которым страшно лететь?

Вчерашний рейс «Аэрофлота» из Санкт-Петербурга в Хургаду вылетел с 15-часовой задержкой – должен был в 02:10, а отправился в 17:06. Как сообщили TourDom.ru туристы, опоздание произошло по техническим причинам. А позже подтвердили информацию журналисту редакции в пресс-службе нацперевозчика: самолет дважды возвращался на стоянку. При этом, по словам очевидцев, 10–15 туристов, перенервничав, отказались от вылета с третьей попытки и покинули борт. Среди подписчиков телеграм-канала «Крыша ТурДома» завязалась дискуссия – могут ли эти пассажиры рассчитывать на компенсацию, и если да, то на какую.

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По словам юриста Игоря Косицына, на возврат полной стоимости авиабилетов могут рассчитывать и туристы, которые должны были лететь в Египет в рамках пакетного тура, и те, кто приобретал только перевозку: «Даже по правилам самого “Аэрофлота” при такой задержке можно отказаться от перелета и получить полный возврат».

При этом если у туристов, которые приобретали только билеты, возникли дополнительные убытки, право на их возмещение будет зависеть все-таки от истинной причины задержки рейса. Например, если вылет не состоялся из-за плохой погоды или закрытия аэропорта, то это форс-мажор и компенсация в этом случае не положена. Если же речь действительно о технических неполадках у самолета, то могут быть нюансы – в суде, например, может сыграть роль тот момент, была ли возможность предоставления резервного борта. Согласно приказу Минтранса от 12.01.2022 перевозчик обязан предоставить резервный борт после двухчасовой задержки. «Если авиакомпания предоставит в суде доказательства, что такой возможности не было и отремонтировать быстрее, то пассажиру откажут в компенсации», – добавил Игорь Косицын. При этом суды часто трактуют техническую неисправность борта как обстоятельство, освобождающее перевозчика от ответственности.

Что касается тех туристов, которые покупали билеты в составе тура, в случае отказа от полета туроператор имеет право удержать сумму фактически понесенных расходов – по отелю и трансферу. И это будет обоснованно, отметил Игорь Косицын, так как формально сроки поездки не изменены: «Вылет состоялся в тот же день, со стороны туроператора нет нарушений срока начала оказания услуг, то есть право на расторжение договора без ФПР у туриста не наступило».

Впрочем, суд может посчитать иначе, определив, что задержка была существенной и дала право на отказ. Кроме того, туроператору необходимо будет в суде документально подтвердить фактически понесенные расходы.

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