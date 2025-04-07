Как купить билет «РЖД» онлайн: все способы

Для того, чтобы купить ж/д билет, необязательно ехать на вокзал в часы работы касс и стоять в очереди. Гораздо проще забронировать места на поезд в несколько кликов онлайн в любое удобное время. В спокойной обстановке можно выбрать наиболее удобный маршрут, рассадку и проверить наличие дополнительных удобств в вагоне. У дистанционной покупки есть и другие преимущества: к услугам покупателей действуют различные онлайн-сервисы, а если по каким-либо причинам поездка не состоится, вернуть электронный билет в большинстве случаев будет проще, чем его бумажный аналог. Рассказываем, где и как можно приобрести билеты на поезд и сдать их, если планы поменялись.

Где можно купить билет на поезд онлайн: пошаговая инструкция

На сайте РЖД:

На сайте rzd.ru в разделе «Пассажирам» можно не только посмотреть расписание поездов и другую информацию, но и забронировать билет без наценок. Кроме этого, для пассажиров действует программа лояльности «РЖД Бонус». За каждую поездку участникам начисляется кэшбэк — баллы можно обменивать на бесплатные билеты на поезд. Подробнее о том, как копить и тратить вознаграждение от «РЖД Бонус», рассказывали тут.

Забронировать билет на сайте несложно:

1. Введите в специальную форму пункт отправления и пункт назначения, укажите предполагаемые даты поездки и нажмите «Найти».

2. Выберите поезд.

3. Выберите класс обслуживания и нажмите «Продолжить».

4. Выберите место и нажмите «Продолжить».

5. Купить билет онлайн могут только зарегистрированные пользователи. Нажмите «Создать личный кабинет».

6. Введите персональную информацию, поставьте галочки и продолжите бронирование.

Через приложение «РЖД Пассажирам»:

Приложение доступно на Rustore и Google Play. Условия бронирования такие же, как и на сайте РЖД, но в «РЖД Пассажирам» реализован более удобный пользовательский функционал. Например, можно подписаться на уведомления и оперативно отслеживать старт продаж билетов или появление свободных мест на востребованных направлениях. В приложении можно привязать номер участника «РЖД Бонус», чтобы отслеживать размер накоплений и билеты, доступные за баллы.

Для бронирования необходимо пройти те же шаги, что и при оформлении билета на сайте:

1. Форма для поиска и бронирования билетов располагается на главном экране. Введите параметры поездки и нажмите «Найти поезда».

2. Выберите удобный поезд, класс обслуживания, вагон и место и нажмите «Продолжить».

3. Нажмите на значок плюса, введите данные пассажира и нажмите «Сохранить».

4. Поставьте галочку согласия, укажите, нужна ли вам страховка, нажмите «Продолжить» и завершите бронирование.

Через билетные агрегаторы:

Существует много сайтов-посредников, на которых за небольшую комиссию можно оформить билет на поезд.

У агрегаторов есть свои преимущества:

дружественный интерфейс с удобной системой подбора билетов, подробной информацией о маршрутах и отзывами пассажиров;собственные системы скидок и программы поощрений;различные промоакции;гибкие варианты оплаты, в том числе с отсрочкой платежа.

Вот несколько сервисов для бронирования ж/д билетов:

«Яндекс Путешествия»

На сайте travel.yandex.ru действуют скидки до 30% в день рождения, для пассажиров старше 60 лет и в некоторых других случаях. За бронирование билетов начисляется до 20% баллами «Плюса», а для ряда маршрутов доступна «Оплата потом» — в момент оформления оплачивается только бронь, а оставшаяся часть автоматически списывается с карты в указанную дату.

Tutu.ru

За бронирование билетов и оплату дополнительных услуг начисляется 0,5–2% в зависимости от статуса участника и способа покупки. При бронировании можно указать номер участника «РЖД Бонус», чтобы одновременно получать вознаграждение от Tutu.ru и РЖД. На сайте доступна услуга «Поймать билет» — система будет отслеживать появление в продаже свободных мест на направлении, где все было забронировано, и автоматически оформит билет, а также «Оплата позже» и «100%-й возврат ж/д билета».

Ozon Travel

Заказ можно оплатить не только деньгами, но и баллами и милями Ozon, которые начисляются по ставке 1% при каждом бронировании. Купить билет со скидкой от РЖД можно только по льготному тарифу для школьников, в остальных случаях нужно обращаться непосредственно к перевозчику. Ozon регулярно проводит собственные акции и розыгрыши призов для клиентов.

Факт

Как использовать электронный ж/д билет

При первом заказе для пассажира создается учетная запись для доступа в личный кабинет, где будет отображаться информация обо всех бронированиях, начислениях и списаниях бонусов. Здесь же будут храниться данные банковской карты и паспортные данные пассажира и его попутчиков, чтобы не вводить их каждый раз заново при последующих заказах.

Регистрация пассажиров осуществляется автоматически в момент бронирования на основе сохраненной информации. После оплаты на указанную при регистрации электронную почту придет чек и электронный посадочный купон — он потребуется при посадке на поезд. Купон также доступен в личном кабинете в разделе конкретного заказа. При необходимости его можно распечатать, но обычно это не требуется. Электронный билет невозможно потерять или забыть, а в остальном он ничем не отличается от своего аналога на бумажном носителе.

Полезные советы и частые вопросы при онлайн-бронировании билетов на поезд

Как найти и купить билет на поезд дешевле?

Сайт и приложение РЖД — официальные каналы, где можно приобрести билеты без комиссии посредников. Однако рекомендуем все-таки сравнивать цены на разных площадках. На агрегаторах регулярно проводятся различные акции, с учетом которых покупка билетов может оказаться выгоднее.Для большинства перевозок действует динамическая система ценообразования: чем меньше доступных мест остается в поезде, тем выше становится цена на билеты. То есть самые дорогие билеты будут перед самым отъездом. В зависимости от направления продажа билетов открывается за 45–120 суток до поездки. Бронируйте билеты заранее.А можно подождать и забронировать билеты в последнем свободном купе со скидкой 20%. Однако следует принимать во внимание следующие риски: во-первых, мест может не остаться, а во-вторых, на такие билеты действует невозвратный тариф — если передумаете ехать, деньги вам не вернут.Проверяйте все доступные места в составе: в зависимости от вагона и места цены могут заметно отличаться даже в одном классе обслуживания. Например, дороже места в более комфортных вагонах — штабных и оборудованных душем, а цены на нижние полки выше примерно на 30%, поскольку спрос на них больше.Учтите, что в пик туристического сезона, а также накануне праздничных и выходных дней наценки на билеты могут достигать 20%. По возможности планируйте поездки в менее востребованные даты.Имеет значение и время посадки. Самые дешевые билеты — на поезда, отправляющиеся в 4–5 часов утра.РЖД предоставляет скидки на проезд некоторым категориям пассажиров: школьникам, студентам, членам многодетных семей, инвалидам и др. Перед бронированием уточните, не относитесь ли вы или ваши попутчики к списку льготников.

Новость

Нужно ли распечатывать электронный билет на поезд?

В большинстве случаев распечатка не требуется. Достаточно показать посадочный купон со штрих-кодом с экрана смартфона.

Билет на бланке РЖД необходимо получить в кассе или терминале самообслуживания в том случае, если на поезд не доступна электронная регистрация. В момент бронирования билета об этом появится специальное предупреждение.

Как предъявить билет при посадке?

Для посадки на поезд потребуется предъявить документ, удостоверяющий личность пассажира, и билет (посадочный купон), чтобы проводник мог отсканировать штрих-код на проездном документе. Если электронная регистрация пройдена, билет можно показать как на бумажном носителе, так и на электронном устройстве, разницы нет.

Как вернуть билет, купленный онлайн?

Если поездка по какой-либо причине сорвалась, электронный билет можно сдать и получить назад, по крайней мере часть его стоимости. Сумма, которую удастся выручить, зависит от тарифа, сроков и обстоятельств возврата.

Общие правила возврата такие:

билет можно вернуть до даты поездки и в течение 12 часов с момента отправления поезда;по уважительной причине (болезнь или травма пассажира, смерть члена семьи) билет можно сдать в кассе в течение пяти дней после отправления поезда;при оформлении возврата за восемь часов до отправления поезда и раньше деньги за билет вернут в полном объеме;по невозвратному тарифу возместят только стоимость постельного белья и сервисного обслуживания;в остальных случаях сумма возврата зависит от направления, вида поезда и условий посредника.

Имеет значение, и на какой именно электронной площадке был приобретен билет:

Сайт и приложение РЖД

Откройте «Мои заказы» → нажмите «Запросить статус билетов» → «Оформить возврат». Сбор РЖД за возврат каждого билета составляет 3 рубля 20 копеек.

Сдать электронный билет можно и в любой кассе РЖД на территории России. Обратите внимание: возврат может оформить только сам пассажир лично, либо необходимо оформить доверенность на другое лицо. В кассе потребуется предъявить паспорт (либо другой удостоверяющий личность документ, указанный в билете) и номер электронного билета / заказа / контрольного купона.

«Яндекс Путешествия»

В правом верхнем углу личного кабинета нажмите «Мои поездки» → выберите поездку и билет → нажмите «Сдать билет».

Обратите внимание: билеты на поезда дальнего следования можно сдать дистанционно только до отправления состава, а билеты на электрички — не менее чем за один час до отправления. В противном случае придется обращаться в кассу. Стоимость сервисного сбора «Яндекс Путешествия» в любом случае не возвращается. Размер сервисного сбора указывается на странице заказа и в электронном чеке.

Tutu.ru

Откройте раздел «Мои заказы» → выберите заказ и нажмите «Детали» → «Вернуть билеты» → укажите один или несколько билетов → «Оформить возврат».

Обратите внимание: возврат можно сделать в любое время до отправления поезда со станции пассажира. Однако если электронная регистрация не была пройдена или билет уже распечатан, сдать его можно только в кассе. В любом случае не возвращается стоимость сервисного сбора Tutu.ru и сбор за оформление онлайн-возврата (3,5% от стоимости каждого билета, минимум 20 рублей, максимум 500 рублей).

Ozon Travel

Перейдите в чат поддержки → нажмите «Вопрос по заказу Ozon Travel» → введите номер заказа билетов → следуйте подсказкам.

Обратите внимание: вернуть билет дистанционно можно до времени, указанного в заказе. В иных случаях нужно обращаться в кассу. Ozon Travel удержит за возврат от 0 до 500 рублей в зависимости от оформленного пакета поддержки.

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