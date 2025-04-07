Полезные советы для комфортного путешествия

Частые перелёты — уже норма для многих, но даже короткий рейс может утомить без подготовки. Чтобы чувствовать себя лучше в полёте, стоит учесть несколько простых правил. О проверенных лайфхаках, чтобы чувствовать себя хорошо во время перелета, можно узнать на сайте Туристас.

Начните с выбора места: у окна удобно спать, у прохода — проще вставать. А вот рядом с туалетом лучше не садиться из-за шума и очередей. Больше пространства — у аварийных выходов и в начале салона. Одежда должна быть свободной и многослойной — в салоне может быть прохладно. Возьмите тёплый шарф или кофту. Обязательно пейте воду — воздух сухой, и обезвоживание наступает быстро. Кофе и алкоголь лучше не употреблять. Чтобы не скучать, заранее загрузите книги, фильмы или музыку.

Для сна пригодятся маска, беруши и подушка для шеи. Расслабиться поможет белый шум или спокойная музыка. Если возможно, откиньте спинку кресла, не мешая другим. Долгий перелёт — не повод сидеть без движения. Даже лёгкая разминка улучшит самочувствие. Крем и бальзам защитят кожу от сухости. Подготовка занимает немного времени, но помогает перенести полёт легче и выйти из самолёта бодрым.