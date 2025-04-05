Эксперт ответила, как не попасть в ловушку мошенников при бронировании тура

В последние дни наблюдается рост случаев мошенничества в туристической сфере, когда злоумышленники используют поддельные сайты для продажи якобы горящих путевок, сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк. В ведомстве призвали граждан к осторожности и внимательности в вопросах, касающихся отдыха и путешествий, особенно в преддверии отпускного сезона.

Основная схема мошенничества заключается в размещении на различных интернет-ресурсах фишинговых сайтов, предлагающих выгодные предложения по продаже туристических путевок, – отметила она.

Чтобы избежать попадания в ловушку мошенников, Волк рекомендовала гражданам придерживаться нескольких простых правил. В частности, при планировании поездки стоит покупать билеты только у официальных перевозчиков, а также использовать их мобильные приложения. Для бронирования отелей и других мест проживания лучше обращаться на сайты, принадлежащие юридическим лицам, или к проверенным приложениям по аренде жилья.

Ранее эксперт по кибербезопасности рассказал о появлении новых мошеннических схем, не требующих СМС-кодов. Это означает, что старые виды обмана стали работать менее эффективно. Он призвал пользователей быть внимательными к ссылкам и сайтам.