В МВД предупредили о мошенниках в туриндустрии: как не пострадать

Мошенники используют поддельные фишинговые сайты для продажи якобы горящих путевок. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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«В настоящее время основная схема мошенничества, которую используют злоумышленники по вопросу отдыха и путешествий, является размещение на различных интернет-ресурсах с использованием поддельных фишинговых сайтов предложений о продаже горящих туристических путевок», — сказала она.

Волк добавила, что для того, чтобы не стать жертвой мошенников люди должны соблюдать следующие правила. В частности, при планировании отпуска покупать билеты до мест его проведения нужно только у официальных перевозчиков, в том числе через их приложения. Бронировать отели, дома отдыха и другие места проведения отпуска стоит непосредственно на сайтах, принадлежащих юридическим лицам или через проверенные приложения, предоставляющие посредничество по аренде жилой недвижимости, советует представитель МВД.

Проверка ресурсов

Кроме того, она отметила, что нужно проверять сайт, где планируется покупка, поскольку мошенники заменяют буквы символами. Например, цифра вместо буквы, наименование сайта может быть максимально приближено к оригиналу (onlline.more.ru вместо online.more.ru), фейковый сайт может располагаться в нестандартной цифровой зоне. Например, rzd.INFO или rzd.NET, тогда как оригиналом сайта является rzd.ru.

«Внимательное изучение сайта позволит избежать потери денежных средств и не поставить под сомнение проведение запланированного отдыха в выбранном месте», — подчеркнула представитель ведомства.

Также она добавила, что нужно проверять отзывы о турфирме на независимых сайтах.

«Узнайте, зарегистрирована ли компания в Реестре объектов туристической индустрии (на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации) и есть ли у нее лицензия», — советует представитель ведомства.

Также рекомендуется сравнивать цены.

«Если цена слишком низкая по сравнению с конкурентами, это может быть подозрительным», — отметила Волк.

Она добавила, что важным является изучение сайта. Прежде чем делать покупку нужно убедиться, что сайт профессионально разработан и содержит контактную информацию, а также проверить наличие раздела "о компании" и "контакты".

Чтобы не стать жертвой мошенников нужно также внимательно изучить условия бронирования и отмены.

«Убедитесь, что они прозрачны и доступны», — подчеркнула представитель МВД.

Рекомендуется также использовать безопасные методы оплаты.

«Пользуйтесь кредитными картами или проверенными платежными системами, которые предлагают защиту покупок. Избегайте переводов мгновенного типа, особенно полную оплату тура, также оплату наличными денежными средствами», — советует Волк.

Также рекомендуется быть осторожным с личной информацией.