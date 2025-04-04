Пассажирам «Азимута» предложили жаловаться в антимонопольную службу

«В какое ведомство жаловаться по поводу грабительских тарифов авиакомпании “Азимут”? За исправление одного символа в билете берут 58 евро! У других авиакомпаний плата эту услугу намного ниже» – с таким вопросом обратился в редакцию подписчик телеграм-канала «Крыша ТурДома».

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С одной стороны, коммерческая организация вправе выставлять на свои услуги любые прайсы. С другой – в ряде случаев государство может вмешаться.

«С жалобой на высокий сервисный сбор пассажиры могут обратиться в Федеральную антимонопольную службу, а также в Роспотребнадзор и Транспортную прокуратуру», – посоветовал юрист Игорь Косицын.

Прецеденты уже есть. В декабре 2023 года после предупреждения ФАС авиакомпания «Победа» снизила сбор за изменение персональных данных с 5 тыс. до 800 руб.

Ранее редакция уже писала о высоких расценках «Азимута» на корректировку ошибок, за 2 года они не изменились. Вся информация доступна на сайте перевозчика. Разрешается платно изменить до трех символов в фамилии, имени или отчестве, без искажения смысла. Есть возможность внести правки в дату рождения, номер, серию и тип документа.

В случае когда паспорт заменили в связи с заключением или расторжением брака, достижением возраста 14, 20 или 45 лет, данные можно скорректировать бесплатно.

Некоторые авиакомпании в принципе не берут плату за исправление ошибок в персональных данных. Например, S7 Airlines разрешает изменить номер и серию паспорта, пол, контакты, до трех букв в имени или отчестве и до трех букв в фамилии.

В «Уральских авиалиниях» бесплатно можно внести правки в бронирование только в случае замены паспорта, предусмотренной по закону или в связи с заключением брака. Во всех остальных случаях придется платить. Если до вылета осталось более 24 часов, для внутренних рейсов корректировка обойдется в 1 тыс. руб., для международных – 2. При замене менее чем за сутки плата увеличится до 2 и 2,5 тыс. соответственно.

«Аэрофлот» дает возможность исправлений только в своих офисах. Сервисный сбор для рейсов по России составит 1 тыс. руб., для международных – 25 евро. 1000 руб. берут за изменение данных пассажира в авиакомпаниях Smartavia и Utair. Однако в последней тариф может увеличиться, если билет заказывали не на официальном сайте.

Лоукостер «Победа» за корректировку взимает 800 руб. Правки принимаются через кол-центр не позднее 4 часов до вылета или непосредственно в аэропорту до окончания регистрации. При этом даже при обязательной замене паспорта в связи с достижением соответствующего возраста платить все равно придется, если услугу оказывает кол-центр.