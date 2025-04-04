Турэксперт назвала преимущества групповых путешествий

Организатор авторских путешествий, собственник компании Aloha travel Альбина Хисамова рассказала, что путешествующие в группе туристы могут сэкономить на ряде позиций.

Групповые поездки обходится дешевле за счёт скидок на экскурсии, питание и трансфер. Кроме того, туристам чаще доступен переводчик, а все сложности с оформлением и документами берёт на себя организатор, объяснила она в разговоре с газетой «Известия».

По словам Хисамовой, в таких поездках легче завести друзей или обзавестись деловыми связями. Также у групп больше шансов посетить различные достопримечательности.

Однако есть и минусы, отметила эксперт. В их числе необходимость подстраиваться под общее расписание и невозможность изменить маршрут.

Ранее директор по внутреннему и въездному туризму Татьяна Бисерова объяснила разницу между туристическим налогом и курортным сбором.