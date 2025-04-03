Россиянин в одиночку заставил московский аэропорт снизить цены на воду

Россиянин в одиночку заставил московский аэропорт Внуково снизить цены на воду более чем в два раза. Об этом пишет Baza.

В конце 2024 года Владимир Зыков ожидал рейс в столичной авиагавани и захотел попить. Он заметил, что во всех магазинах бутылка воды стоит в районе 200–400 рублей. В итоге мужчина нашел ее за 150 рублей, после чего решил, что не может так оставить ситуацию.

Зыков выяснил, что в воздушной гавани работают несколько магазинов, где продают воду, под разными ИП и ООО. Однако большее количество точек принадлежит одной крупной российской компании, управляющей магазинами в аэропортах по всей стране.

«Компания продавала воду по два евро (186 рублей) в международном терминале и по цене от 130 рублей — во внутреннем», — говорится в сообщении.

Спустя некоторое время мужчина обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), и ведомство возбудило два дела о завышении цен.

В итоге 2 апреля ФАС провела заседание, на котором представители фирмы пообещали новую бюджетную категорию воды. Теперь на внутренних рейсах бутылка воды объемом 0,5 литра во всех магазинах компании будет стоить от 50 рублей, а в зоне международного вылета — от 0,5 евро (46 рублей).

Ранее стало известно, что в аэропорту Внуково запустят инновационную автоматическую систему паспортного контроля «Сапсан». Благодаря ей можно будет избежать несанкционированного пересечения государственной границы, а проверка документов станет куда проще.