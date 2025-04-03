Турэксперт рассказал о преимуществах организованного туризма

Дмитрий Горин, вице-президент РСТ, подчеркнул, что организованные туристы оказываются в более выигрышной позиции при возникновении чрезвычайных ситуаций.

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В интервью Общественной службе новостей он уточнил, что туроператоры отвечают за качество турпродукта, включающего перелет, проживание, страховой полис, трансферы и экскурсии, исключая личные траты и риски путешественников. При возникновении трудностей организованный турист может обратиться к туроператору, например, для связи со страховой компанией.

Однозначно, туроператор поможет, – заявил эксперт.

Специалист уточнил, что туроператор не возместит дополнительные расходы, возникшие из-за форс-мажора. Однако при наличии страховки он может помочь в общении со страховой компанией.

Единственное, надо учитывать, что финансовые расходы в период поездки — это личная ответственность туриста. Все дополнительные расходы он оплачивает самостоятельно. Туроператор не оказывает содействия в каких-либо оплатах, – напомнил Дмитрий Горин.

Он добавил, что при возникновении ЧС туроператоры, как правило, оказывают поддержку своим клиентам.

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