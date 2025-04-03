Финансовый эксперт дал советы, как накопить на отпуск

До отпуска всего ничего, а кубышка ещё пустая? Финансовый эксперт рассказала, возможно ли быстро накопить на отдых, при этом не откладывая всю зарплату и всё-таки оставляя себе на жизнь. В этом пригодятся 6 основных правил, подробности о них — далее в материале.

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Как накопить на отпуск

Как «Секрету» объяснила инвестиционный советник и эксперт по управлению капиталом Юлия Кузнецова, собрать деньги для отпуска можно даже за два месяца до лета. Для этого нужно просто поставить цель и придерживаться 6 правил.

1. Финансовая цель в приоритете

Эксперт посоветовала рассчитать ориентировочную сумму поездки (билеты, жильё, питание, развлечения) и разделить её на оставшиеся месяцы. Например, нужно собрать 90 000 рублей — это по 30 000 в месяц.

«Уберите эмоции, смотрите на отпуск как на финансовую цель. Возможно, это значит временно отказаться от импульсных покупок и расставить приоритеты».

2. Пополнение копилки в начале месяца

Как только приходят деньги, нужно сразу перевести «отпускной платёж» на отдельный счёт или карту. Деньги, которые «лежат отдельно», тратятся реже, заявила эксперт Кузнецова.

3. Жильё с кешбэком и без предоплаты

«Многие сервисы бронирования предлагают скидки до 20% при раннем бронировании, плюс можно вернуть часть через кешбэк-сервисы. Главное — выбирайте варианты с бесплатной отменой, это даёт гибкость, если найдётся лучшее предложение», —

4. Покупка билетов в определённое время

Эксперт Кузнецова посоветовала внимательно относиться к покупке билетов, потому что для них есть особые лайфхаки. Например, лучше всего:

мониторить цены через агрегаторы (Aviasales, Skyscanner);

включать уведомления на интересующие направления;

брать билеты во вторник или среду (авиакомпании часто корректируют цены после выходных);

лететь в середине недели и рано утром.

5. Покупка валюты по правилам

«Если поездка за границу — разумно покупать валюту частями, начиная с апреля. Делайте это в рабочие дни, ближе к середине месяца, когда обычно меньше скачков. Не берите всё сразу, распределите покупку на 2−3 этапа, чтобы усреднить курс».

6. Микрорезервы и бонусы

Во время сбора денег на отпуск эксперт посоветовала проверить свои бонусные карты, кешбэк-счета, накопленные мили и прочие клиентские программы. Эти позабытые бонусы могут помочь, если нужно будет закупаться перед отпуском или продержаться на урезанном бюджете.

«Главное — думайте стратегически. Отпуск — не внеплановая трата, а часть жизни. Финансовая грамотность — это не отказ от удовольствий, а умение позволить себе больше, тратя осознанно», —

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