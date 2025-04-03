Названы способы сэкономить на путешествиях

Раннее бронирование билетов и отелей позволяет значительно снизить расходы на путешествия. Способы сэкономить в поездках «Ленте.ру» назвала менеджер отдела продаж Onlinetours Светлана Герасимова.

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Кроме того, эксперт посоветовала не избегать полетов с авиакомпаниями-лоукостерами.

«Такие рейсы часто имеют ограничения по багажу и удобствам, но для коротких поездок это отличный вариант, — отметила она. — Не забывайте проверять дополнительные сборы за багаж и питание, чтобы избежать неожиданных расходов».

Герасимова рекомендовала выбирать для поездок межсезонье, а не пиковые даты. Так, по ее словам, путешествие в Европу весной или осенью будет дешевле, чем летом.

Еще один способ сократить расходы — экономия на еде.

«Если вы собираетесь питаться в туристических локациях, то готовьте кошельки к потрясениям. Заранее почитайте о ресторанах, которые популярны у местных. Еще попробуйте что-нибудь в маленьких уличных точках или рынках», — пояснила Герасимова.

Наконец, специалист посоветовала в поездках пользоваться общественным транспортом, бронировать экскурсии онлайн, а не в кассах, и искать бесплатные мероприятия.

Ранее россиянам раскрыли способ сэкономить на путешествиях и не разочароваться. По мнению экспертов, с этим поможет покупка пакетного тура.