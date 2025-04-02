Названы лекарства, запрещенные при полете на самолете

Пассажирам рекомендовали не пить снотворное во время полета на самолете. Запрещенные на большой высоте лекарства назвал врач Шон Ормонд из компании Atlas Pain Specialists, сообщает Daily Mail.

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По словам специалиста, на высоте действие снотворных препаратов может усилиться, что вызовет дезориентацию и лунатизм. Также есть риск пострадать в случае чрезвычайной ситуации, поскольку человек не сможет отреагировать и спастись.

Аналогичное предостережение касается и опиоидных обезболивающих, которые при усиленном действии в небе могут вызвать замедление дыхания, тошноту и спутанность сознания.

Врач также назвал опасными противотревожные препараты (риск потери сознания), лекарства от отеков (головокружение, слабость), вызывающие сонливость антигистаминные препараты, мышечные релаксанты (риск возникновения тромба), разжижители крови (риск кровотечения).

Ранее эксперт по путешествиям выразил мнение, что апельсиновый сок сильно обезвоживает детский организм во время полета в самолете, а поэтому может быть опасен для маленьких туристов. По его мнению, именно обезвоживание является главной проблемой растущего организма во время длинных перелетов.