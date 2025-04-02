Стюардесса сделала фото в необычном месте и взбудоражила иностранцев

Стюардесса ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair сделала фото в униформе в необычном месте и взбудоражила иностранцев. Кадры опубликованы в аккаунте @flight_attendants_lifestyle в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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Бортпроводница позирует на камеру в белой рубашке, темно-синей мини-юбке и светоотражающем жилете, сидя в турбине самолета. Свой образ девушка дополнила ярким шейным платком и туфлями на высоком каблуке.

Подписчики аккаунта в комментариях под фото восхитились внешностью сотрудницы перевозчика.

«Красивая», «Шикарная», «Прекрасная леди», «Милая», — написали они.

Ранее бывшая стюардесса назвала путешественникам отвратительную причину хранить зубные щетки в сейфах гостиничных номеров. По словам Барбьебак Ла Азафата, она слышала истории о том, как персонал отелей использовал зубные щетки постояльцев для ужасных вещей.