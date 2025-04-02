Российский лоукостер запустил сервис возврата билетов

Авиакомпания «Победа» запустила сервис по сдаче даже невозвратных билетов. Об этом сообщается на официальном сайте российского лоукостера.

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Уточняется, что новая услуга позволит пассажирам вернуть билеты, купленные по тарифу «Базовый». Приобрести «Сервис возврата» можно при бронировании билета, но не позднее чем за 48 часов до вылета. А вернуть его надо не позднее чем за 24 часа до вылета.

В пресс-службе перевозчика также отметили, что сбор за услугу составляет от 999 рублей для внутренних рейсов и от 10 евро (около 919 рублей) — для международных. Услуга предоставляется только для конкретного билета, не переносится на другие бронирования и не возвращается при обмене, добавили в «Победе».

В марте сообщалось, что российские транспортные компании изучают возможность установления «периода охлаждения» для пассажиров, в течение которого покупатели смогут отменять билеты на поезда и авиарейсы без взимания дополнительной платы. Мера позволит россиянам исправлять ошибки в данных.