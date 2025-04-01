У туристов из России появился маршрут в Европу

У россиян появилась еще одна возможность попасть в Европу – с пересадкой в Тбилиси. Британский лоукостер easyJet 31 марта выполнил первый рейс на Airbus A320 из Грузии в Женеву. С 1 апреля в расписании тбилисского аэропорта появились еще два новых маршрута на бортах бюджетного авиаперевозчика – в Милан и Лондон.

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По всем трем направлениям летать будут дважды в неделю. В Женеву – по понедельникам и четвергам, в Лондон и Милан – по вторникам и субботам. Стоимость перелета туда-обратно из Тбилиси в Милан на ближайшие даты – от 20 тыс. руб., в Лондон – от 25 тыс. с ручной кладью. Из Москвы до Тбилиси летают несколько авиаперевозчиков, среди которых – Red Wings, «Азимут», Georgian Airways. Цены за билеты в оба конца начинаются от 25 тыс.

Таким образом, перелет через Тбилиси в Европу может обойтись в 45 тыс. Это вполне сравнимо с маршрутом через Ереван, который также часто используется российскими туристами. В Милан здесь можно слетать за 51 тыс. в апреле. Что касается более популярного Стамбула, то здесь ценники заметно выше. Однако и частота рейсов другая – вариант с Тбилиси по датам подойдет далеко не всем.

По отзывам в соцсетях, отказов в перевозке для российских граждан на лайнерах easyJet не предвидится, главное – иметь действующую визу при перелетах в страны шенгенского соглашения. Из практики перелетов по Европе перед посадкой в самолет у пассажиров просто сверяли данные в паспорте с посадочными талонами на телефоне.

Правда, те, кто часто пользуется easyJet, отмечали неприятную особенность, что у бюджетного перевозчика довольно часто случался овербукинг. Летавшие с ним ранее рекомендовали приобретать допуслуги – с выбором места или Priority, чтобы в числе первых попасть на борт. При покупке билетов через официальный сайт он нередко «зависал». Проще было купить билеты через агрегаторы, для которых не нужны зарубежные банковские карты.

Ранее TourDom.ru писал, что ирландский лоукостер Ryanair отказал россиянам в посадке на рейс из Барселоны в Таллин. Одна из пассажирок рассказала, что местные полицейские посочувствовали, но ничем не смогли помочь. В качестве причины было названо решение эстонского отделения авиакомпании не перевозить граждан России.