Туроператоры дали спасительные советы отдыхающим в Таиланде

Дмитрий Арутюнов заявил НСН, что россиянам следует воспользоваться страховкой от невыезда, чтобы при необходимости отменить поездку с минимальными штрафными санкциями. Для поездок в Таиланд лучше брать расширенную страховку, так как медицина в стране платная, а счет за обслуживание в случае ЧП может достигать десятки тысяч долларов, заявил в эфире НСН генеральный директор туроператора «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

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В Пхукете погиб молодой россиянин, который не справился с управлением скутером Honda Forza 350, сообщил Channel 7. Также сообщается, что прогулочный катер с российскими туристами загорелся на юге Таиланда. Инцидент произошел неподалеку от острова Майтон в провинции Пхукет. А 28 марта землетрясение затронуло столицу Таиланда Бангкок. Арутюнов дал советы туристам, которые в ближайшее время посетят страну.

«Что касается землетрясения, это вещь непредсказуемая. Таиланд в этой ситуации отделался легким испугом, если так можно сказать в такой неприятной ситуации. Практически все здания сохранились в Бангкоке. Мы, конечно, ни одного туриста не отпускаем в Таиланд без страховки. Более того, мы рекомендуем брать расширенные страховки, если люди собираются заниматься дайвингом, восхождением куда-то и так далее. Бангкок – это обычно хаб, там редко останавливаются наши туристы., иногда приезжали на экскурсии. Я бы сейчас рекомендовал мимо Бангкока проехать, сделать акцент на пляжном отдыхе, выбирать прямые перелеты или через другие хабы. Если покупаете тур у туроператора, есть страховка от невыезда. Вы сможете отменить вашу поездку с минимальными штрафными санкциями. В Таиланде вся медицина платная, счет может доходить до десятков тысяч долларов, расширенная страховка это может учесть», - рассказал он.

Также Арутюнов рекомендовал пользоваться транспортом с местными водителями, а не садиться за руль мопеда или скутера.

«После коронавируса в Таиланде стало больше туристов, а затем еще прибавились релоканты, которые переезжают и там работают удаленно. Из России никогда не было такого количества регулярных рейсов на Пхукет, например. А еще Таиланд стал модной темой после выхода третьего сезона сериала «Белый лотос», который снимался в Таиланде. Чем больше туристов, тем больше вероятность разных происшествий. Поэтому не так все трагично. Самая большая проблема дорог и транспорта Таиланда заключается в хаотичности движения. Там очень много мелких скутеров, мотоциклов, которые пытаются проехать между машинами. Манера такого движения приводит к аварийности, нельзя рассчитывать, что тебя никто не обгонит. Люди иногда в первый раз садятся за мопед здесь. В Таиланде очень дешевый транспорт, рекомендую им пользоваться с местными водителями, если вы сами не очень уверенно управляете», - заключил собеседник НСН.

В Таиланде существует большой риск распространения кишечных заболеваний и холеры после землетрясения, заявил ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко «Радиоточке НСН».