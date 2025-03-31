Названы способы сэкономить на отеле при выборе тура

Чтобы сэкономить на отеле, путешествие стоит планировать на даты вне сезона. Такой совет в интервью РИАМО дала руководитель отдела продаж Palmira Garden Hotel & Spa Анастасия Петькова.

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«Выбирайте даты вне пиковых периодов, чтобы воспользоваться выгодными тарифами и оптимизировать свои расходы. Лучше планировать поездку в будние дни, особенно избегая субботы — самого дорогого дня. Кроме того, отели могут предлагать дополнительные скидки для привлечения клиентов в данные периоды», — отметила эксперт.

Она также напомнила, что многие отели предлагают скидки при раннем бронировании.

Кроме того, Петькова порекомендовала использовать сайты сравнения цен, а также подписаться на рассылку от любимых отелей, чтобы не пропустить спецпредложения.

Эксперт отдела продаж сервиса Onlinetours Дарья Абакумова до этого рассказала, как правильно собирать чемодан, чтобы в путешествии избежать неприятностей. Начать сборы она посоветовала с документов, денег, гаджетов и зарядок к ним.

При выборе одежды и обуви специалист рекомендует учитывать сезон и цель поездки. Что касается лекарств, по ее словам, в аптечке всегда должны быть обезболивающие препараты, противовоспалительные средства, препараты от аллергии, антибиотики, средства от укачивания, антисептики, пластыри и бинты.