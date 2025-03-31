Назван простой способ сэкономить на летнем отдыхе

Россиянам следует бронировать туры для летнего отдыха заранее, чтобы сэкономить деньги и выбрать лучшие варианты, заявила NEWS.ru тревел-блогер и турэксперт Наталия Ансталь. По ее словам, раннее бронирование уже началось и может существенно облегчить подготовку к путешествию.

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«Лето — это самый пик отпусков, особенно август, потому что начинаются потихоньку бархатные сезоны и приближается школа. Для того чтобы избежать больших трат, лучше покупать туры заранее в момент раннего бронирования, которое уже идет. Раннее бронирование дает возможность не только сэкономить деньги, но и выбрать хороший отель и рейсы»‎, — пояснила Ансталь.

Турэксперт также указала на популярность горящих туров, которые привлекают туристов своей доступностью. Однако, по ее мнению, такие предложения имеют свои нюансы, так как выбор часто ограничивается оставшимися вариантами.

«Покупка горящих туров — тоже частая практика, которая экономит деньги и пользуется популярностью у туристов. Однако тут стоит понимать, что горящие туры в большинстве своем — это выбор из оставшихся свободных отелей и рейсов, что не всегда соответствует ожиданиям и желаниям туристов»‎, — резюмировала Ансталь.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин заявил, что сразу после майских праздников цена на отдых в ряде заграничных отелей может обвалиться до 50%. По его словам, путешествия в межсезонье более выгодны, чем в праздники и в период летних отпусков в июле и августе.