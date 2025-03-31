Блогер раскрыл главные неудобства жизни в Таиланде для россиян

Российский путешественник Алексей Кутовой раскрыл главные неудобства жизни в Таиланде для соотечественников. Своим мнением он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

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По словам автора публикации, самая значительная проблема — практически полная недоступность тайского гражданства для иностранцев. «Даже прожив в стране десятилетия, вы не сможете стать полноправным гражданином, если не обладаете исключительными заслугами перед государством — например, не совершили подвиг или не внесли огромный вклад в экономику, что для обычного человека нереально», — пояснил россиянин.

Второе серьезное неудобство жизни в этой азиатской стране — ограничения на владение недвижимостью. Иностранцы там не имеют права покупать землю в собственность и могут владеть не более чем 49 процентами площади в любом жилом комплексе.

Третья проблема — большая разница в культуре и менталитете. «Русская душа, как правило, тяготеет к откровенности, эмоциональности и прямолинейности, тогда как тайская культура строится на сдержанности, избегании конфликтов и сохранении лица», — отметил Кутовой.

Четвертая проблема — это ограниченные возможности для легального заработка. Россиянин рассказал, что без специальной визы и разрешения на работу иностранцы не могут официально трудоустроиться в Таиланде, а получить эти документы — задача не из легких. Кроме того, уровень зарплат для гостей страны тоже часто не соответствует ожиданиям.

Ранее этот же тревел-блогер назвал пять популярных курортов Юго-Восточной Азии, испортившихся за последние годы. В его список вошла тайская Паттайя, в которой цены раньше были значительно ниже.