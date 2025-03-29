Названы пять самых опасных туристических мест и экскурсий

Неэффективная работа очистных сооружений, мусор и обилие людей делают пляжи Сочи одним из самых опасных туристических мест, передает «НИ». В материале сказано, что перечисленные факторы являются прекрасной средой для распространения ротавируса в прибрежных водах. Лишь за первые семь месяцев прошлого года региональный Роспотребнадзор установил свыше 900 случаев заражения в Сочи.

Один из самых популярных курортов Египта Хургада тоже входит в топ-5 самых опасных туристических мест и экскурсий, по версии издания. В частности, результаты исследования YorkTest говорят, что именно там фиксируется наибольшее число пищевых отравлений.

В список вошел бассейн Дьявола в Замбии. Речь идет об одном из крупнейших водопадов в мире — Виктории. На самом краю водопада есть естественная чаша, где можно купаться в сухой сезон, который длится с сентября по декабрь, и посмотреть в пропасть прямо из воды. Рискнувшие это сделать сталкиваются со смертельной опасностью, в связи с этим экскурсии туда осуществляются лишь с допстраховкой.

Вулкан Мерапи в Индонезии тоже оказался в топ-5 самых опасных туристических мест и экскурсий, так как является действующим и извергается раз в семь — десять лет. Известно, что в декабре 2023 года из этого района было эвакуировано 49 альпинистов с ожогами и травмами, при этом 12 человек пропали без вести, 11 — погибли.

Также людей продолжает убивать Дорога Смерти в Боливии. Это узкая грунтовка, которая тянется через горы с отвесными обрывами. В материале сказано, что до 2007 года это был единственный способ добраться из одного города в другой. В результате в пропасть улетали легковые автомобили и набитые людьми автобусы. Теперь появился другой — безопасный — путь, а Дорога Смерти стала достопримечательностью: там устраивают велосипедные туры. В итоге люди продолжают гибнуть.