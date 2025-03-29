Юрист рассказал о процедуре получения бесплатной путевки в санаторий

Генеральный директор Профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс в беседе с RT рассказал, что право на получение бесплатной путёвки в санаторий регулируется на уровне федерального и регионального законодательства.

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По его словам, подобное право предоставляется гражданам, имеющим подтверждённый статус получателей набора социальных услуг.

«Среди них — инвалиды, участники и ветераны Великой Отечественной войны, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, пострадавшие от ядерных испытаний, а также дети-инвалиды и сопровождающие их лица. При этом в каждом регионе может действовать собственный перечень льготных категорий», — сказал Адамс.

Специалист добавил, что возможность получения путёвки обусловлена не только наличием соответствующего социального статуса, но и медицинскими показаниями.

«Для оформления путёвки потребуется собрать пакет документов: удостоверение личности, документы, подтверждающие статус льготника и нуждаемость в лечении, полис ОМС, СНИЛС, справка формы 070/у, а в отдельных случаях — документы, подтверждающие родство или факт потери кормильца, если речь идёт о детях, пострадавших в результате террористических актов», — пояснил юрист.

Он также напомнил, что санаторно-курортное лечение предоставляется не чаще одного раза в год, а путёвки распределяются в порядке очереди.

«Подать заявление можно через портал госуслуг, лично в МФЦ или в отделении Социального фонда. Отдельного приоритета у льготников внутри своей категории нет — всё зависит от времени подачи заявления и наличия мест в заключённых договорами учреждениях. Количество путёвок ограничено рамками финансирования и мощностью доступных санаториев. Выбор конкретного места отдыха осуществляется не заявителем, а врачом, исходя из диагноза и профиля учреждения», — заключил Адамс.

Ранее сообщалось, что с помощью сайта mos.ru теперь можно возмещать расходы на отдых в санатории.