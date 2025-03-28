Можно ли отказаться от путевки, если в стране произошло бедствие

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин в беседе с корреспондентом MIR24.TV подчеркнул, что отказаться от любой туристической услуги (путевки и авиабилета) можно всегда, но необходимо учитывать порядок возврата денежных средств.

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«Если говорить о ситуации вокруг Таиланда, то по состоянию на 12 часов (МСК) 28 марта мы не имеем каких-либо предупреждений и заявлений об угрозе безопасности наших граждан. Аннулирование билетов и бронирования гостиниц происходит за вычетом понесенных расходов, — заявил Горин. — Фактически это может быть и 25%, и 50%, и 100% штрафа. Несмотря на публикацию одной из тайских газет о запрете на полеты, якобы выданном всем аэропортам Таиланда, аэропорты выполняют свою работу в штатном режиме».

В одной из крупнейших туристических компаний России корреспонденту MIR24.TV также подчеркнули, что для возврата средств без штрафных санкций ограничительные меры должны быть приняты на официальном уровне. В противном случае следует отталкиваться от официального договора, заключенного с туристической фирмой.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Подземные толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), туристы на Пхукете, в Паттайе и на островах продолжают отдых в «штатном режиме».