Депутат рассказала, кто может получить бесплатные путевки в санаторий

Получить бесплатную путевку в санаторий могут несколько категории россиян. Об этом сообщила член комитета Госдумы РФ по социальной политике Светлана Бессараб.

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Люди имеют право один раз в год, до 1 октября, выбрать форму получения набора соцуслуг: в виде ежемесячной денежной выплаты или в натуральном виде. В набор социальных услуг входят в том числе санаторно-курортное лечение и оплата проезда к месту лечения и обратно.

Право на получение соцпомощи в виде набора социальных услуг имеют инвалиды войны, участники ВОВ, ветераны боевых действий, инвалиды и дети-инвалиды, — цитирует парламентария РИА Новости.

Также путевку могут получить лица, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне и приравненные к ним категории граждан.

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